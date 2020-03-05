В Чехии признали провал антироссийских санкций

Президент Чехии Милаш Земан признал провал антироссийских санкций, назвав их бесполезными. Такое заявление он сделал в интервью изданию Pravda.

Чешский лидер отметил, что всегда является противником любых санкций, так как считает их неэффективными. Земан провел сравнение с действовавшими ограничениями против Кубы на протяжении 50 лет. «Ничего не изменилось, и режим, созданный [революционером Фиделем] Кастро, существует до нашего времени», — отметил президент. Он добавил, что при этом санкции работают против тех, кто их вводит, в частности, против Чехии.

Кроме того, Земан порассуждал о сложностях для вступления Украины в Европейский союз. Он особо выделил экономические проблемы, в частности, уровень жизни на уровне Бангладеш и коррупцию.

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В июне 2019 года Земан призвал Украину и мировое сообщество смириться с тем фактом, что Крым стал частью России.

Чехия — парламентская республика, и президент исполняет в ней в основном представительские и церемониальные функции.

15 февраля президент Франции Эммануэль Макрон также признал провал антироссийских санкций. По его мнению, они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного. В то же время он подчеркнул, что не предлагает их снять.

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