Женщина спаслась от леопарда на дереве и получила удар током

В индийском штате Уттаракханд леопард загнал женщин на дерево. В результате одна из них получила удар током, сообщает Newsflare.

Две жительницы штата отправились в лес для сбора сухой травы и по дороге увидели леопарда. Спасаясь от хищника, они забрались на дерево, возле которого проходила линия электропередачи.

Одна из женщин задела провода и получила удар током. Она осталась жива, но не могла слезть с дерева самостоятельно. Ей понадобилась помощь полицейских, которые распутали провода и помогли ей спуститься на землю.

Пострадавшую доставили в больницу. Из-за низкого напряжения в проводе она отделалась легким поражением электрическим током.

4 марта сообщалось, что после гибели четырех человек, в том числе детей, власти индийского штата Карнатака развернули охоту на леопарда-людоеда. На поиски животного направили около 50 полицейских и сотрудников лесного ведомства, к которым присоединились несколько местных жителей.

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