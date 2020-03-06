Логинов захотел пропустить этап Кубка мира из-за травли норвежцами

Российский биатлонист Александр Логинов захотел пропустить этап Кубка мира в норвежском Холменколлене из-за травли местных болельщиков. Об этом в интервью «Матч ТВ» рассказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

Хованцев посчитал, что Логинов может отказаться от соревнований из-за психологических проблем и некорректного поведения норвежских болельщиков, освиставших его на чемпионате мира в Антхольце. «Такие действия с его стороны допустимы. Если он откажется, я его пойму», — заявил тренер.

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22 февраля во время чемпионата мира в гостиничном номере Логинова в Италии прошли обыски. Полиция не обнаружила доказательств, указывающих на применение спортсменом допинга. Позднее из-за психологической неготовности Логинов снялся с масс-старта на ЧМ и сказал, что готов завершить карьеру из-за постоянных нападок иностранных биатлонистов.

Логинов с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен за применение эритропоэтина. После возвращения в спорт россиянин столкнулся с критикой иностранных коллег. В этом сезоне норвежцы Тарьей и Йоханнес Бе посчитали, что россиянин недостоин участия в чемпионате мира, а зрители ликовали после ошибки Логинова на огневом рубеже.

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