Логинов задумался об уходе из спорта из-за постоянных нападок

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что постоянные нападки со стороны соперников заставили его задуматься об уходе из спорта. Его слова приводит ТАСС.

Спорстмен заявил, что уже ничему не удивляется. «Видимо, этим действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры», — посчитал он, отметив, что готов сделать это, если всем станет лучше. «Я уже не молодею, может, кому-то от этого станет комфортнее», — сказал Логинов после эстафеты на чемпионате мира, в которой российская команда заняла четвертое место.

22 февраля в его гостиничном номере в Италии прошли обыски. В Союзе биатлонистов России заявили, что итальянская полиция совершила проверки в связи с тем, что Александр Касперович, тренер Логинова, воспользовался аккредитацией, выданной украинскими коллегами. При этом карабинеры были предупреждены о дисквалификации Логинова за нарушение антидопинговых правил в 2014-м.

Из-за допингового скандала россиянин регулярно подвергается критике со стороны иностранных коллег. Так, после победы в спринте на чемпионате мира норвежцы Тарьей и Йоханнес Бе посчитали, что россиянин недостоин участия в чемпионате мира.

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