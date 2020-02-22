Российские биатлонисты остались в шаге от медалей в эстафете на ЧМ

Российские биатлонисты заняли четвертое место в эстафете на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Победу одержала четверка из Франции, пишет ТАСС.

Французы преодолели дистанцию за 1 час 12 минут 35,9 секунды. Второе место заняли биатлонисты из Норвегии, уступив 21,5 секунды. Третьими стали немцы с отставанием 36,2 секунды. В составе россиян на старт гонки вышли Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов. Они проиграли сборной Франции 1 минуту 44,7 секунды.

Россияне остались в шаге от медалей после событий, произошедших утром 22 февраля. В номер отеля, где жили Логинов и Гараничев, с обыском пришла итальянская полиция. В Союзе биатлонистов России заявили, что поводом для проверки стало нарушение со стороны одного из членов отечественной делегации. Александр Касперович, тренер Логинова, воспользовался аккредитацией, выданной украинскими коллегами.

При этом итальянских силовиков уведомили о дисквалификации Логинова за нарушение антидопинговых правил в 2014-м. Представители правоохранительных органов уделили особое внимание россиянину, изъяв его телефон, компьютер и проведя обыск в машине. Посольство России в Риме потребовало разъяснений у итальянской стороны.

Логинов с ноября 2014-го по ноябрь 2016 года был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина.

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