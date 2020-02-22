Россия потребовала объяснений у Италии из-за обысков биатлонистов

Посольство России в Риме потребовало разъяснений у итальянской стороны по поводу обысков у российских биатлонистов, которые прошли утром 22 февраля. Об этом сообщает «Р-Спорт».

В посольстве России обратились к Министерству иностранных дел Италии и связались с аппаратом премьер-министра по данному инциденту. Обыски в номере россиян Александра Логинова и Евгения Гараничева прошли после заявления со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что поводом для проверки стало нарушение со стороны одного из членов отечественной делегации. Александр Касперович, тренер Логинова, воспользовался аккредитацией, выданной украинскими коллегами. При этом итальянских силовиков уведомили о дисквалификации Логинова за нарушение антидопинговых правил в 2014-м. Представители правоохранительных органов уделили особое внимание россиянину, изъяв его телефон, компьютер и проведя обыск в машине.

Логинов с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина.

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