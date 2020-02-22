Стало известно о желании Логинова отказаться от гонки на ЧМ из-за обысков

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что Александр Логинов до последнего думал отказаться от участия в эстафете на чемпионате мира. Это желание возникло у спортсмена из-за утренних обысков, которые провела в его номере в гостинице итальянская полиция, передает «Спорт-Экспресс».

По словам Хованцева, возникшая ситуация — это «заказ против России». Тренер также отметил, что обыски сильно выбили Логинова из колеи, и о своем согласии выйти на старт гонки спортсмен сообщил в последний момент. Биатлонист Евгений Гараничев, который делит с Александром номер, о желании выступить в эстафете заявил сразу же.

Гараничев ранее 22 февраля рассказал, что полиция пришла в их номер в шесть утра. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что поводом для проверки стало нарушение со стороны одного из членов отечественной делегации. Александр Касперович, тренер Логинова, воспользовался аккредитацией, выданной украинскими коллегами.

При этом итальянских силовиков уведомили о дисквалификации Логинова за нарушение антидопинговых правил в 2014-м. Представители правоохранительных органов уделили особое внимание россиянину, изъяв его телефон, компьютер и проведя обыск в машине. Посольство России в Риме потребовало разъяснений у итальянской стороны.

Логинов с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина.

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