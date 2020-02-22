Биатлонист Гараничев раскрыл подробности обысков в российской сборной

Российский биатлонист Евгений Гараничев, чей номер обыскивали сотрудники итальянской полиции, прокомментировал проверку. Его слова приводит «Матч ТВ».

Гараничев проживал в номере вместе с Александром Логиновым. Спортсменов разбудили полицейские в шесть утра и начали обыскивать помещение. «Саша больше злился, чем нервничал. Ему дали записать контакты с телефона, чтобы позвонить супруге и друзьям, но при этом спрашивали, кто это такие», — рассказал он.

Гараничев также подчеркнул, что запрос от Международного союза биатлонистов (IBU) итальянские полицейские получили 19 февраля. «Лесом к нам шли, чтобы именно перед эстафетой нагрянуть», — добавил он. Мужская эстафета пройдет 22 февраля, трансляция из Антхольца начнется в 16:40 по московскому времени.

Об обыске в номере Логинова и Гараничева стало известно ранее 22 февраля.

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