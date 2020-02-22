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Логинов отреагировал на полицейские обыски

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Александр Логинов
Александр Логинов

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал визит итальянских полицейских — местные правоохранители провели обыск в его номере. Слова отечественного спортсмена передает Telegram-канал LIFE SHOT.

Логинов уточнил, что полиция не предъявляла ему никаких обвинений. По словам спортсмена, он и Евгений Гараничев проснулись из-за того, что итальянские силовики вломились в их отельный номер. Представители органов попросили россиян сидеть на месте. Логинов подчеркнул, что их интересовали только его вещи. Также полицейские забрали оружие биатлонистов.

По словам главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева полиция отреагировала на заявление Международного союза биатлонистов (IBU). Якобы один из членов российской делегации присутствует на чемпионате мира по чужой аккредитации.

Об обысках ранее 22 февраля сообщил журналист Дмитрий Губерниев, который освещает турнир на месте. Он также опубликовал ролик, где полицейские обыскивают автомобиль Логинова.

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Предыстория: Итальянская полиция провела обыски у российских биатлонистов
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