На Украине запретили еще один русскоязычный телеканал

Национальный Совет Украины бессрочно исключил русскоязычный телеканал RTVI из списка разрешенных к вещанию на территории страны. Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала, поступившем в «Ленту.ру».

На Украине решение запретить вещание объяснили тем, что контент телеканала нарушает требования местного законодательства. В частности, на RTVI можно увидеть лиц, «создающих угрозу национальной безопасности Украины», а также фильмы, произведенные «физическими и юридическими лицами РФ после 1 января 2014 года».

При этом представители RTVI отметили, что их телеканал находится под юрисдикцией государства-члена Европейского Союза, ратифицировавшего Европейскую Конвенцию о трансграничном телевидении, и их контент соответствует всем требованиям этой организации. В юридической службе RTVI добавили, что, по их мнению, Национальный Совет Украины превысил свои полномочия.

Собственник телеканала Микаель Исраелян назвал решение политизированным. «RTVI выступает площадкой для разных мнений, это основа нашей редакционной политики, от которой мы не планируем отступать, а запрет Нацсовета лишает украинскую аудиторию права на выбор», — заявил Исраелян и добавил, что намерен обжаловать это решение.

6 сентября 2018 вещание RTVI на Украине было приостановлено решением Нацсовета на полгода. 6 марта 2019 года решение было продлено на год. В феврале 2020 года пограничная служба Украины отказалась пускать в страну главного редактора телеканала RTVi Алексея Пивоварова.

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