Большинство россиян выступило против женщины-президента или премьера

Большая часть россиян не хочет видеть женщину на посту президента, считая, что ей больше подойдет министерский пост в одной из социальных сфер, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Против женщины-президента в России выступили 68 процентов респондентов, за — 21 процент. Против женщины в роли премьер-министра высказались 56 процентов, 31 процент — за. 83 процента опрошенных не хотели бы видеть женщину во главе силового ведомства.

По мнению каждого второго, женщине подойдет возглавить политическую партию, думские фракцию или комитет. 69 процентов отдали бы ей должность министра здравоохранения, образования или социального обеспечения.

Социологи центра отметили, что молодые граждане более охотно поддерживают женские политические амбиции. Идею женщины в роли президента поддержали 53 процента участников опроса из возрастной группы 18-24 года, в роли премьера — 50 процентов. При этом среди людей старше 60 лет 78 процентов респондентов считают президентство мужским призванием, 66 процентов назвали таковым и премьерство.

Ранее во ВЦИОМ спрогнозировали 67-процентную явку на голосование по поправкам в Конституцию.

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