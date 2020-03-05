ВЦИОМ спрогнозировал участие в голосовании по Конституции 67 процентов россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование и выяснил отношение россиян к поправкам в Конституцию. Результаты доступны на сайте организации.

Социологи констатировали рост информированности россиян о предстоящем голосовании. Если 12 февраля о нем слышали 78 процентов граждан, то к 3 марта — 83 процента.

Также возросло число россиян, которые намерены принимать участие в голосовании. Прогнозируемая ВЦИОМ явка составляет 67 процентов.

В центре изучения общественного мнения также отметили, что предложенные для оценки респондентам поправки получили высокий уровень поддержки и важности (85-97 процентов). Так, 97 процентов россиян на высшем уровне оценили поправки, касающиеся обеспечения государством доступности и качества медицинского обслуживания, 96 процентов — обеспечение государством социальной поддержки детям, 95 процентов — принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума, 94 процента — ежегодную индексацию пенсий.

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Кроме того, высокую оценку респонденты поставили поправке о неделимости российской территории (94 процента), а также запрете для чиновников иметь иностранный вид на жительство (93 процента).

Всенародное голосование анонсировал президент Владимир Путин, когда в середине января предложил внести изменения в основной закон. Точная дата голосования пока не определена. В правительстве допускают, что для этого один из будних дней сделают выходным. В случае отрицательного результата поправки вноситься не будут.

Среди возможных изменений — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации, приоритет российского законодательства над международным правом.

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