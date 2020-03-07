Российского депутата поймали за организацию подпольного казино

Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата Таганрогской городской думы Романа Калинина за организацию подпольного казино. Об этом сообщает Telegram-канал Hue.

По информации канала, игорное заведение работало под управлением местной жительницы в одном из городских нежилых помещений. После обнаружения подпольного казино сотрудники правоохранительных органов направились в дом Калинина с обыском.

В ходе обыска была изъята игровая техника, а также «немного наличности». Заведено уголовное дело.

В феврале подпольное казино нашли в Санкт-Петербурге в квартире, которая принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину. Полиция провела обыски у чиновника. В квартире нашли и изъяли рулетку, фишки и карты, а также 12 игровых автоматов и четыре стола для покера. Калядин дал показания. Он рассказал, что эта квартира сдавалась в аренду, и он не интересовался, что там происходило. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!