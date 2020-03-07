«Арсенал» вырвал победу у «Вест Хэма» в лондонском дерби

«Арсенал» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби в рамках 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 7 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 78-й минуте забил французский форвард «канониров» Александр Ляказетт.

«Арсенал» после 29 туров имеет в активе 40 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Вест Хэм» набрал 27 очков и находится на 16-й позиции.

11 марта «Арсеналу» предстоит сыграть перенесенный выездной матч 28-го тура с «Манчестер Сити». «Вест Хэм» в ближайшем матче в рамках 30-го тура 15 марта примет «Вулверхэмптон».

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