«Ливерпуль» обыграл клуб российского бизнесмена в матче АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 7 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На девятой минуте в составе гостей отличился Каллум Уилсон. Через 16 минут Мохамед Салах восстановил равенство. На 33-й минуте Садио Мане вывел красных вперед.

Победа позволила «Ливерпулю» набрать 82 очка и увеличить отрыв от занимающего второе место «Манчестер Сити» до 25 очков. «Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, с 27 очками находится на 18-й позиции.

В следующем туре мерсисайдцы 16 марта на выезде сыграют с «Эвертоном». «Борнмут» двумя днями раньше на своем поле примет «Кристал Пэлас».

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