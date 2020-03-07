Путин предложил наказывать за уничтожение памятников воинам

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предполагает уголовное наказание за уничтожение или повреждение памятников, мемориальных музеев и воинских захоронений. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Поправки касаются мемориальных объектов, которые увековечивают память защитников Отечества, а также посвящены дням воинской славы России и военоначальникам. Президент предложил наказывать за вандализм, который совершен «в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов».

Согласно законопроекту, ответственность может распространяться за нарушения на территории России и за ее пределами. Документ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы за период до трех лет. Также предусмотрено наказание в виде принудительных работ сроком до трех лет или лишения свободы на тот же срок.

Путин также предложил ужесточить наказание, если вандалы уничтожают памятники, посвященные борьбе с фашизмом и дням воинской славы в период Великой Отечественной войны, а также действуют в составе организованной группы или с применением насилия.

В этом случае штраф за правонарушение возрастет до пяти миллионов рублей, а срок принудительных работ или лишения свободы — до пяти лет.

Сейчас существует уголовная ответственность за повреждение памятников истории и культуры (статья 243 УК РФ).

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