«Ньюкасл» прервал серию из пяти матчей без побед в АПЛ

«Ньюкасл» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 7 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 79-й минуте забил Аллан Сент-Максимен. С 28-й минуты святые играли в меньшинстве. Прямую красную карточку за грубый фол получил Аллан Сент-Максимен.

«Ньюкасл» прервал серию из пяти матчей подряд без побед, набрал 35 очков и вышел на 13-е место в чемпионате. В активе «Саутгемптона» на одно очко меньше, клуб находится на 14-й позиции.

В следующем туре «Саутгемптон» 14 марта на выезде встретится с «Норвичем». «Ньюкасл» в тот же день на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед».

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