Обидевшийся на мем с «ноготочками» депутат поздравил россиянок эротичным видео

@radiogovoritmsk / Telegram

Депутат городской думы Кирова Павел Валенчук, который в июле прошлого года стал героем мемов с «бровками и ноготочками» в сети, поздравил россиянок с Международным женским днем, записав эротическое видео. Ролик появился на YouTube.

На видео Валенчук находится в поле и сидя с голым торсом на коне зачитывает стих. Ролик начинается с песни Lose Control исполнителей Meduza, Becky Hill, Goodboys. В конце видео депутат надевает рубашку под композицию «Возьми меня, люби меня» музыкального дуэта Rauf & Faik, и, стоя на коленях, дарит букет роз, вероятно, своей избраннице.

В июле 2019 года паблик «Борщ» опубликовал мем с фотографиями Валенчука. В нем авторы сообщали, что он — депутат городской думы и сын депутата Госдумы Олега Валенчука, а также призвали записываться к нему «на бровки и ноготочки».

Валенчук написал заявление в полицию об оскорблении представителя власти и клевете из-за мема. После этого администраторы принесли извинения депутату. По их словам, выяснилось, что «на ноготочки и бровки к нему не записываются».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!