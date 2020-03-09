Заслуженная артистка России попала в реанимацию

Заслуженная артистка России Галина Киндинова попала в реанимацию с сердечным приступом. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что в больницу ее сопровождал муж, актер Евгений Киндинов. В настоящее время артистку перевели в VIP-отделение после интенсивного курса терапии. Врачи будут наблюдать за ее состоянием еще несколько дней.

Советская и российская актриса театра и кино Галина Киндинова играет в Московском художественном театре имени Чехова. Она известна по таким фильмам и сериалам, как «Прокурорская проверка», «Мятеж», «Татуированная роза».

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