Заслуженный артист России погиб в аварии из-за взорвавшегося колеса

Заслуженный артист России, артист-исполнитель Кубанского казачьего хора Валерий Медведев погиб в результате аварии под Краснодаром. Об этом сообщает издание «Кубанские новости» во вторник, 11 февраля.

Отмечается, что ДТП произошло на Ростовском шоссе 10 февраля. У грузового автомобиля, за рулем которого находился 33-летний мужчина, взорвалось колесо. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми машинами, за рулем одной из них был Медведев. Во втором автомобиле находилась 38-летняя женщина с пятилетним ребенком. Участники аварии были госпитализированы, Медведев скончался в больнице.

Кубанский казачий хор — государственный певческий коллектив, основанный в 1811 году. Его художественным руководителем выступает народный артист России и Украины Виктор Захарченко. В августе 2018-го хор выступал на дне рождения главы МИД Австрии Карин Кнайсль.