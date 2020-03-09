«Челси» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ

«Челси» на своем поле разгромил «Эвертон» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 8 марта, и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Мэйсон Маунт, Педро Родригес, Виллиан и Оливье Жиру.

Победа позволила «Челси» набрать 48 очков и остаться на четвертом месте в чемпионате. В активе «Эвертона» 37 очков, команда находится на 12-й позиции.

В следующем туре «Челси» 14 марта на выезде сыграет с «Астон Виллой». «Эвертон» двумя днями позже на своем поле примет «Ливерпуль».

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