«Кристал Пэлас» выиграл третий матч в АПЛ подряд

«Кристал Пэлас» на своем поле обыграл «Уотфорд» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 7 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 28-й минуте лондонцев вывел вперед Джордан Айю. Во втором тайме зрители не увидели забитых мячей.

Победа стала для «Кристал Пэлас» третьей подряд, лондонцы набрали 39 очков и вышли на девятое место в турнирной таблице. В активе «Уотфорда» 27 очков, команда находится на 17-й позиции.

В следующем туре «Кристал Пэлас» 14 марта на выезде встретится с «Борнмутом». «Уотфорд» в тот же день на своем поле примет «Лестер».

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