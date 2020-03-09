Диетологи сравнили питание Путина и Трампа

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает издание El Confidencial.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России уровень ожирения составляет 25,7 процента, в США — 37,3, в Германии — 25,7, а в Испании — 27,1 процента.

Как пишет El Confidencial, президент России Владимир Путин для своих 67 лет находится в «завидной форме». В его обычный рацион входят постное мясо, рыба жирных и нежирных сортов, фрукты, овощи, крупы и яйца. Президент старается избегать продуктов глубокой переработки и алкоголя, но для тостов при необходимости выбирает вино или пиво.

В завтрак Путина входят яйца (в виде омлета или сырые перепелиные), фрукты и сухофрукты, гречневая каша с добавлением проса и алтайского меда, а ужин, состоящий из молочных или кисломолочных продуктов, отличается легкостью. Регулярные занятия спортом — плавание, единоборства, лыжи и хоккей — помогают президенту находиться в хорошей форме.

В свою очередь у 73-летнего президента США Дональда Трампа есть проблемы с холестерином, а индекс его массы тела (30,4) соответствует легкой форме ожирения. Американский лидер является сторонником фастфуда: в его рацион входят гамбургеры и сэндвичи с яйцами и сыром, бекон и соусы, жареные крылышки с картошкой фри, а также пицца.

В питание Трампа также входят прохладительные напитки и выпечка. И хотя президент США не пьет алкоголь, однако, он любит кока-колу лайт с кофеином и шоколадные коктейли. В настоящее время Трамп ведет малоподвижный образ жизни, хотя в молодости и занимался бейсболом и футболом. Все эти факторы в целом повышают риск появления у президента гиперхолестеринемии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Канцлер Германии Ангела Меркель верна немецкой кухне с ее сосисками с соусом и пюре, сырному фондю и пивом, однако на ужин предпочитает овощи. В свои 65 лет Меркель любит кататься на беговых лыжах и иногда занимается пешим туризмом, но занятия спортом у нее непостоянны.

Премьер-министр Испании Педро Санчес придерживается сбалансированной средиземноморской диеты, ест много зелени, салатов, мяса и рыбы на гриле. 48-летний политик плотно завтракает, пьет много воды, а из алкоголя предпочитает игристое или красное вино. Санчес занимается спортом трижды в неделю, чередуя силовые тренировки с бегом и велосипедом, а потому находится в очень хорошей физической форме.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!