Стало известно меню устроенного Трампом в честь Си Цзиньпина ужина

Стало известно меню ужина, устроенного в честь прибытия в страну председателя КНР Си Цзиньпина. Как сообщает РИА Новости, список блюд в четверг, 6 апреля, распространили журналисты президентского пула.

По их данным, на торжество были приглашены 32 гостя. На закуску им подали салат «Цезарь», основное блюдо предлагалось выбрать — стейк «Нью-Йорк» или камбала, тушеная в шампанском. На гарнир подали картофель, приготовленный в двух вариантах, и другие овощи. Десерт — шоколадный торт с ванильным соусом или трио сорбетов.

В карте вин указаны белое сухое шардоне и красное сухое каберне-совиньон.

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Ужин начался 6 апреля в 17:10 по местному времени (00:10 мск 7 апреля). Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья принимают Си Цзиньпина с супругой Пэн Лиюань в загородном поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида).

До застолья у Трампа и Си Цзиньпина состоялась долгая беседа, по итогам которой американский лидер сообщил журналистам, что у него с китайским коллегой складываются дружеские отношения. Он добавил, что ему пока больше нечего сообщить о результатах переговоров. «Пока ничего не могу вам сказать. Абсолютно ничего. Но мы положили основу дружбе. Я это чувствую. Я думаю, впереди у нас долгосрочные и очень хорошие отношения, я с большим воодушевлением смотрю в будущее», — заявил Трамп.

Официальный визит китайского лидера в США продлится 6 и 7 апреля, главы двух стран будут находиться в Мар-а-Лаго. Планируется, что они обсудят торговую политику, ситуацию вокруг ядерной программы КНДР и еще ряд вопросов.