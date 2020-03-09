Украинский канал показал концерт с российскими артистами и разгневал зрителей

Украинский телеканал «Интер» показал концерт с участием российских артистов, в том числе находящихся в «черном списке» Киева, и разгневал зрителей. Свое возмущение они выразили в Facebook.

На концерт в эфире телеканала обратил внимание офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан. «Два мира... Русский концерт на "Интере" с теми, кто поддерживает убийства украинцев и оккупацию территорий. У меня даже слов нет... 8 марта, российские оккупанты обстреляли из ПТРК грузовой автомобиль одного из подразделений ОС, один воин погиб...», — написал он.

В комментариях подписчики Штефана также осудили показ концерта. «Жаль, полстраны — сплошной "Интер"», — написал один из них. «Слова отсутствуют... больно... В стране, где начался седьмой год войны, продолжают транслировать подобные концерты», — написала другая.

Как пишет «Обозреватель», «Интер» показал юбилейный концерт российского олигарха Михаила Гуцериева. Свои песни на нем исполнили Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Валерия, Дима Билан, Ани Лорак, Стас Михайлов, группа «Земляне», Михаил Шуфутинский, Денис Клявер, Жасмин и другие. Многим из этих артистов запрещен въезд на Украину.

23 февраля сообщалось, что «Интер» показал два фильма о советских десантниках несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны.

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