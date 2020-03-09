Израиль введет карантин для всех приезжающих из-за границы

Израиль введет двухнедельный карантин для всех приезжающих из-за границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

Нетаньяху заявил, что любой, кто приезжает в Израиль из-за границы, будет обязан пройти двухнедельную изоляцию. По его словам, это было сложное решение, но такие меры необходимы для сохранения общественного здоровья. Иностранцев будут допускать в Израиль только при условии того, что они докажут наличие места, где они смогут провести в строгой изоляции положенные две недели. Решение вступит в силу через 72 часа.

Сейчас за нарушение израильтянами правил карантина предусмотрена уголовная ответственность. Полиция страны уже расследует несколько таких дел.

8 марта Нетаньяху заявлял, что карантинный режим может коснуться приезжающих в Израиль из всех стран.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 113 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 3995 человек, больше 62 тысяч излечились.

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