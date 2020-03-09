В России раскритиковали немецкий список продуктов для карантина

Список продуктов, необходимый жителям Германии на случай карантина по коронавирусу, совершенно дикий и неавторитетный, заявил бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн. Его слова приводит РИА Новости.

По данным агентства, ранее власти Германии опубликовали список продуктов и вещей, которые нужно иметь одному человеку в десятидневный карантин по коронавирусу. В него вошли 20 литров питьевой воды, 3,5 килограмма крупы, хлеба, картофеля, макарон или риса, 2,5 килограмма консервированных овощей и орехов, примерно столько же молока и молочных продуктов, 4 килограмма сухофруктов и консервированных фруктов, 1,5 килограмма мяса, рыбы и яиц, 400 граммов жиров и масла, а также сахар, мед, мука, бульонные кубики, печенье и шоколад.

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По мнению Гофштейна, этот список не подкрепляется ни знаниями, ни фамилиями, ни научными титулами. «С подбором продуктов просто смешно. Человек, который это писал, понятия не имеет, о чем говорит», — добавил он.

Спасатель считает, что в запас продуктов на случай чрезвычайной ситуации должны входить в первую очередь консервы и питьевая вода. Гофштейн объяснил, что в консервах гораздо больше калорий.

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