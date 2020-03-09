Россию обвинили в препятствовании расследованию по MH17

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе обвинил Россию в том, что она якобы препятствовала расследованию по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17. Об этом пишет РИА Новости.

Фердинандуссе поблагодарил следователей и экспертов, которые в течение последних нескольких лет работали над «исключительно сложным» расследованием дела. По словам прокурора, это связано с вооруженным конфликтом на востоке Украины, а также с «активными усилиями Российской Федерации по препятствованию расследованию и рисков, с которыми сталкиваются местные свидетели».

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9 марта в окружном суде Гааги начался суд по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17. На первом заседании в Нидерландах были представлены судьи, которые будут выносить вердикт. После этого были оглашены принципы слушаний, на первом этапе которых решат процедурные вопросы. Сам процесс будет длиться как минимум несколько лет.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. В июне 2019 года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

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