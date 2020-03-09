МВД потратит 50 миллионов рублей на приборы для защиты VIP-персон от прослушки

МВД России закупит 34 блокиратора взрывных устройств «Пелена», которые также используются на автомобилях, перевозящих VIP-персон, чтобы защитить их от прослушки. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает Baza.

По данным издания, «Пелена», с одной стороны, глушит сигналы с радиоуправляемых взрывных устройств: ее используют при большой вероятности терактов. С другой стороны, «Пелена» используется правоохранительными органами, как «блокиратор прослушек».

Подобные устройства защищают от несанкционированного прослушивания как автомобили, так и помещения. Но чаще «Пелену» устанавливают в автомобилях, которые перевозят VIP-персон. За 34 таких прибора МВД готово заплатить 50 миллионов рублей.

Как отмечает адвокат и бывший следователь по особо важным делам Дмитрий Мордвинцев, будут ли приборы «Пелена» использоваться для защиты личного состава или их направят на выявление и пресечение преступлений, зависит от того, какие именно оперативные задачи будут поставлены перед определенным подразделением.

В пресс-службе МВД России закупку приборов «Пелена» пока не прокомментировали.

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