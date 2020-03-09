Полковник МВД покончил с собой в собственной квартире

В городе Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ) покончил с собой начальник регионального отдела по наркоконтролю, полковник МВД России Евгений Солонович — его нашли мертвым в собственной квартире. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает Telegram-канал «Подъем».

По данным канала, смерть полицейского может быть связана с хозяином местного клуба, которого недавно задержали за сбыт наркотиков. Следствие предложило задержанному сотрудничать, а Солонович ранее имел с ним нерабочие контакты. Не исключено, что полицейский опасался показаний со стороны задержанного бизнесмена.

В настоящее время в управлении МВД по ЯНАО проходит служебная проверка.

18 февраля сообщалось, что трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru