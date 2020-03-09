SSJ-100 развернулся из-за технических проблем

Лайнер Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) с десятками пассажиров на борту возвращается в московский аэропорт Шереметьево из-за технических проблем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, самолет вылетел в Ростов-на-Дону, но затем возникли технические проблемы, и командир воздушного судна решил развернуть лайнер в Шереметьево. Сейчас SSJ-100 вырабатывает топливо над подмосковным Красноармейском.

Уточняется, что на борту находятся около 80 человек.

Аналогичный инцидент произошел 26 февраля. Тогда SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за проблем с двигателем. Никто не пострадал.

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