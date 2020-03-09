Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим». Такое заявление он сделал в интервью ТАСС, анонс которого публикует Telegram-канал «Пул №3».

«И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим... Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», — заключил российский лидер.

Десятая часть интервью с Владимиром Путиным выйдет во вторник, 10 марта. Она будет посвящена памяти о Великой Отечественной войне, лидеру СССР Иосифу Сталину и фюреру Третьего рейха Адольфу Гитлеру.

В конце февраля глава государства заявил, что попытки украсть у России победу в Великой Отечественной войне предпринимаются, но это невозможно. Он также поддержал идею прописать в основном законе норму о защите правды о Великой Отечественной войне.

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