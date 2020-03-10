В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции

Общественники Татарстана выступили против закрепления в Конституции статуса русского языка как языка «государствообразующего народа». Соответствующее письмо депутатам Госдумы отправил совет Всемирного форума татарской молодежи, пишет «Коммерсантъ».

В обращении говорится, что положение о русском языке противоречит «принципам демократического федеративного государства». Общественники утверждают, что словосочетание «государствообразующий народ» «автоматически предполагает деление народов на различные "сорта"». Таким образом, представители «нерусских национальностей» провозглашаются народами «второго сорта».

Во Всетатарском общественном центре (ВТОЦ) заявили, что поправка о «государствообразующем народе» нарушает права «25 миллионов "негосударствообразующих" граждан» России.

3 марта муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин предупредил о том, что закрепление в Конституции статуса государствообразующего народа за одной нацией может повлечь непоправимые последствия. «Мы — россияне, и все мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России», — утверждал муфтий.

Однако в Кремле отвергли возможность конфликта из-за поправки о «государствообразующем народе». Представитель главы государства Дмитрий Песков отметил, что в новой редакции статьи 69 предлагается гарантировать право коренных малочисленных народов и культурную самобытность всех народов и общностей страны.

Законопроект о поправках к Конституции был одобрен Госдумой в первом чтении и сейчас дорабатывается с учетом предложений, поступающих в рабочую группу. Предполагается, что после одобрения обеими палатами парламента и законодателями в регионах законопроект поступит на подпись президенту, а общероссийское голосование о том, вносить поправки в Конституцию или нет, пройдет уже после утверждения главой государства. Датой голосования выбрано 22 апреля. Этот день объявят выходным.

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