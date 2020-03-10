Россияне погибли в Гватемале

В ДТП на северо-востоке Гватемалы погибла российская семья. Об этом сообщает издание Prensa Libre.

Авария произошла в результате лобового столкновения автомобиля россиян с грузовиком. Это случилось во время сильного дождя, что могло стать косвенной причиной происшествия. Водитель грузового автомобиля выжил, он задержан до выяснения обстоятельств.

Отмечается, что все россияне погибли. Согласно найденным документам, это Сергей Задорожный, его жена Елена Чухломина и их пятилетний сын. Подробности происшествия пока неизвестны.

Семья жила в городе Эль-Эстор, где Задорожный работал в горнодобывающей компании на протяжении последних семи лет. Указывается, что на этом участке дороги часто происходят аварии.

Издание сообщает, что в конце декабря в Гватемале произошло ДТП, в котором погибли 20 человек. Это произошло в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика.

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