Голодный питон выпрыгнул из воды и убил ястреба

В австралийском национальном парке Уотарка питон набросился на ястреба-перепелятника, когда тот подлетел к воде в поисках добычи. Скриншоты видео схватки животных опубликованы в Facebook-аккаунте Northern Territory Parks and Wildlife.

Установленная в парке фотоловушка запечатлела момент, когда ястреб-перепелятник приблизился к воде во время охоты. Однако птица сама стала жертвой змеи, поскольку заметила рептилию слишком поздно. Ястреб попытался улететь, но питон выпрыгнул из воды и схватил его.

Фото: Northern Territory Parks and Wildlife 1 /4

Рептилия и птица сцепились в воде. Ястреб боролся за свою жизнь. На финальных кадрах виден триумф хищника, обвившегося вокруг птицы и сжимающего ее. Глаза ястреба все еще были широко открыты. В конце концов, птица перестала подавать признаки жизни.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Гэп, штат Квинсленд, питон длиной два метра проник в дом и напугал жильцов. Двухметровая змея оказалась на полу в их спальне, прямо перед комодом.

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