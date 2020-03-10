Российского художника признали невменяемым после убийства заложника

В Москве суд признал художника невменяемым после захвата заложников и убийства. Об этом во вторник, 10 марта, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Установлено, что в мае 2018 года мужчина, находясь в квартире по улице Молостовых в Москве, переделал свой карабин в обрез, после чего захватил в заложники проживающую с ним в одной квартире семью из-за боязни лишиться права собственности. Затем он выдвигал сотрудникам правоохранительных органов условия освобождения заложников.

В ходе штурма силовики освободили женщину и ребенка, которые были взяты в заложники. Они не пострадали, однако глава семьи был найден мертвым — он скончался от огнестрельных ранений. Захватчик был задержан.

«По заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении, поскольку в момент совершения инкриминируемых ему деяний в силу имеющегося у него хронического психического расстройства не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — рассказала Иванова.

В 2018 году сообщалось, что художник Александр Боровой, который захватил в заложники женщину и ребенка и убил главу семейства, о содеянном не сожалеет.

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