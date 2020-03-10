Новоиспеченный миллионер едва не лишился состояния из-за невнимательности

Житель канадской провинции Саскачеван выиграл главный приз в лотерею, однако чуть не лишился состояния из-за невнимательности. Как сообщает сайт UPI, он месяц не замечал лежащий на столе счастливый билет.

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Брэдли Нихус (Bradley Nyhus) приобрел билет мгновенной лотереи Set For Life на заправке в городке Рэдвилл в конце января. Он стер защитный слой, однако по какой-то причине не заметил, что оказался обладателем главного приза.

В итоге билет несколько недель пролежал на столе, пока канадец не собрался на заправку и автомойку. Он прихватил с собой пачку ранее купленных билетов, чтобы проверить их на автомате. Когда на экране появилась сумма — один миллион канадских долларов (53,5 миллиона рублей), Нихус решил, что автомат выдал ошибку. Новоиспеченный миллионер проверил билет на другом устройстве, однако и оно подтвердило выигрыш.

Счастливчик мог получать по тысяче канадских долларов (53,5 тысячи рублей) каждую неделю в течение 25 лет или забрать весь куш сразу. Он предпочел второй вариант.

Выигранные деньги Нихус планирует потратить на погашение студенческих долгов трех дочерей, остаток средств инвестировать и выйти на пенсию.

Ранее сообщалось об американке, едва не упустившей крупный выигрыш в лотерею из-за переезда. Она забыла о купленном лотерейном билете, но ее мать заметила его среди бумаг, в итоге он принес женщине 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей по текущему курсу).

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