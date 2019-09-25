Мать помогла невнимательной дочери обрести богатство

Жительница американского города Лорел, штат Мэриленд, едва не упустила крупный выигрыш в лотерею во время переезда. Об этом сообщает портал UPI.

33-летняя женщина призналась, что она покупает лотерейные билеты всего пару раз в год. 7 сентября она приобрела очередной билет, бросила его на стопку бумаг и благополучно о нем забыла. Спустя неделю американка начала переезд в новый дом.

Материалы по теме Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером

Мать просмотрела оставленные дочерью бумаги и заметила среди них лотерейный билет. «На тот момент я и вовсе о нем забыла. Мне столько нужно было сделать. Повсюду стояли коробки с моими личными вещами, — рассказывает дочь. — Если бы она не обнаружила билет, я бы уж точно его не нашла».

Выигрышный лотерейный билет принес американке 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей).

«Честно говоря, я слегка подглядела в ее документы. Я выясняла, имеют ли бумаги какую-то ценность, или их можно выбросить. Именно тогда я увидела билет и решила его проверить», — говорит мать. По ее мнению, новость о выигрыше в лотерею шокировала дочь.

Победительница решила потратить денежный приз на отпуск и инвестиции.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского штата Тасмания выиграла в лотерею 1,7 миллиона долларов (108,7 миллиона рублей по текущему курсу). Женщина чуть не лишилась выигрыша из-за отсутствия интернета.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!