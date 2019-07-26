Вредная привычка едва не лишила мужчину миллиона долларов

Житель американского штата Северная Каролина выиграл в лотерею миллион долларов (63 миллиона рублей), однако узнал о победе только спустя месяц. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Американец приобрел лотерейный билет во время поездки в город Беннетсвилл, штат Южная Каролина. Билет пролежал на обеденном столе мужчины больше месяца, прежде чем тот проверил выигрышную комбинацию чисел.

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«У меня есть одна вредная привычка, — признался победитель. — Я всегда медлю с проверкой результатов игры».

В марте сообщалось, что житель США едва не лишился выигрыша в 273 миллиона долларов (17,2 миллиарда рублей по текущему курсу) после того, как забыл билет на кассе. Один из покупателей заметил квиток и отдал продавцу, который вернул его невнимательному мужчине.

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