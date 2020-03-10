Глава ВР Бернард Луни стал кандидатом в совет директоров «Роснефти»

Главный исполнительный директор BP Бернард Луни стал одним из кандидатов в совет директоров «Роснефти». Месяц назад Луни сменил Роберта Дадли на посту руководителя BP — крупнейшего миноритарного акционера российской нефтяной компании. Информация об этом содержится в обнародованном списке директоров «Роснефти», который будет представлен на утверждение годовому собранию акционеров.

Ранее Луни возглавлял в BP подразделение, ответственное за разведку и освоение месторождений, и практически не имел отношения к российскому направлению бизнеса — традиционной зоне ответственности Дадли. Именно поэтому долгое время на международных лентах новостей распространялись слухи, что новый шеф BP не войдет в Совет директоров «Роснефти», а налаживать связи со стратегическим партнером в России будет бывший CEO, у которого есть колоссальный опыт работы на российском рынке и хорошее понимание его реалий.

«В том случае, если бы среди представителей BP в совдире "Роснефти" не было бы нового руководителя, на рынке это было бы воспринято как свидетельство того, что Россия отходит для британской корпорации на второй план», — прокомментировал новость директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. «Однако, как видим, преемственность сохраняется. В совдир "Роснефти" выдвинуты и Луни и Дадли, который, напомню, более 10 лет руководил ВР и сделал многое для развития отношений не только между "Роснефтью" и ВР, но и между Россией и Великобританией».

По словам эксперта, «сейчас от истерической русофобии, охватившей британскую политическую элиту и медиа Лондон переходит к более осторожному, взвешенному подходу, который традиционно пользуется поддержкой в бизнес-кругах».

Во время вступления в должность главного исполнительного директора Луни отметил, что у BP долгие, глубокие и стратегические партнерские отношения с «Роснефтью». По его словам, компания делает большую работу в области экологии. «В частности, по показателю удельных выбросов, "Роснефть" превосходят ВР и многих других, имея один из самых низких показателей в отрасли. Они снизили выбросы метана на 48 процентов в 2018 году», — отметил он. Луни также назвал отношения с российской компанией «улицей с двусторонним движением». «Думать, что знания передаем только мы — неверно. "Роснефть" — крупнейшая компания, которая ведет добычу в суровых климатических условиях. Мы тоже учимся у них. Диалог — вот что важно», — отметил он.

BP — не только крупнейший миноритарный акционер «Роснефти» (ей принадлежит 19,75 процентв акций), но и ее партнер по ряду значимых проектов в разведке, добыче, переработке и розничном бизнесе. Доля «Роснефти» в добыче углеводородов BP составила в 2019 году 30,3 процента, а в добыче нефти — 41,8 процента. Россия является единственной крупной страной, в которой BP полностью замещает добычу запасами.

«Роснефть» и ВР продолжают реализацию совместных добычных проектов, как в России, так и за рубежом. Среди них — три совместных перспективных проекта в России: «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», «Ермак Нефтегаз» и «Харампурнефтегаз». Кроме того, компании участвуют в развитии газового проекта Зохр на шельфе Средиземного моря. «Этот проект запустили только в декабре 2017 года, однако уже в 2019 году он вышел на проектную мощность, что говорит о слаженной работе партнеров», — отмечает старший аналитик WMT Валерий Андрианов.

«Роснефть» и BP не раз заявляли, что видят значительный потенциал в расширении сотрудничества по ряду проектов в области разведки и добычи углеводородов, разработки трудноизвлекаемых запасов, технологий нефтепереработки, поставок нефти и нефтепродуктов, в сфере розничных продаж топлива, а также в бизнесе смазочных материалов.