Российским банкам дадут послабления из-за коронавируса

Центробанк даст российским банкам послабления из-за эпидемии китайского коронавируса. Меры поддержки будут действовать до октября 2020 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Банк России разрешит кредитным учреждениям не ухудшать оценку качества обслуживания долга заемщика из отраслей туризма и транспорта по ряду ссуд. Кроме того, регулятор, позволит банкам не ухудшать оценки их финансового положения для целей формирования резервов под потери, если изменения финансового положения заемщика вызваны распространением коронавируса.

Помимо этого, Центробанк собирается ввести пониженный коэффициент риска в размере 70 процентов для номинированных в рублях кредитных требований к организациям, производящим лекарства и изделия медтехники. Также регулятор снизит до нуля надбавки к коэффициентам риска по предоставляемым таким организациям валютным кредитам.

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