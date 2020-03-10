Комик Деннис Миллер будет вести собственную программу на RT America

Популярный американский комментатор и комик Деннис Миллер запускает на RT America собственное интервью-шоу Dennis Miller +1. Новая программа будет выходить по понедельникам и средам каждую неделю. В первом выпуске шоу гостем Миллера станет актер и комик Джефф Данэм.

«Я иду по стопам живой легенды телевидения — Ларри Кинга, с которым мне довелось сотрудничать в прошлом году. Теперь я буду рад работать с ним регулярно. Что мне нравится в формате интервью? Когда ведущий задает вопрос, слушает ответ, а затем органично переходит к следующему вопросу. Я здесь не для того, чтобы любоваться собой. Мы будем разговаривать — по-настоящему!», — прокомментировал новость Деннис Миллер.

С 1985 по 1991 год Деннис Миллер был актером команды Saturday Night Live на канале NBS и порталом Vulture.com был признан лучшим организатором этого знаменитого шоу. Он также принимал участие в ряде собственных ток-шоу на HBO, CNBC и Tribune Entertainment. С 2007 по 2015 год Миллер вел ежедневное трехчасовое ток-шоу на национальной радиосети Westwood One. Артист известен своими критическими оценками текущих событий и своеобразным стилем, в котором эффектно использует разного рода ссылки на современную поп-культуру. Деннис Миллер занял 21-е место в списке 100 величайших юмористов Comedy Central и пять раз получал престижную американскую телевизионную премию «Эмми».

Новый проект с Деннисом Миллером, по мнению руководителя RT America Михаила Солодовникова, «идеально подойдет интеллектуалам, жаждущим тонкого юмора». «Первый выпуск мы представили в мобильном приложении Portable.TV — за несколько дней до телепремьеры», — подчеркнул он.

