Кремль высказался о задержании журналистов Sputnik в Турции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о задержании журналистов агентства Sputnik в Турции. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 2 марта.

По его словам, власти рассчитывают, что российские СМИ в Турции не будут сталкиваться с подобными ситуациями. «Мы, конечно, надеемся, что представители средств массовой информации, тем более те, кто работает на российские СМИ, такие как Sputnik, не будут испытывать каких-либо ограничений», — сказал он.

О задержании в Анкаре трех журналистов Sputnik Турция, а также главного редактора бюро стало известно 1 марта. По словам главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, это произошло после того, как неизвестные попытались проникнуть в квартиры журналистов, выкрикивая оскорбления.

Позже в тот же день появилась информация об освобождении троих из четырех задержанных.

Российское внешнеполитическое ведомство раскритиковало задержание сотрудников СМИ, и назвало действия турецкой стороны грубейшим нарушением прав журналистов.

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