Задержанных в Турции журналистов Sputnik отпустили

Сотрудников агентства Sputnik Турция, задержанных ранее в Анкаре, отпустили на свободу. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, после дачи показаний троих из четырех задержанных освободили.

Ранее сообщалось, что в Анкаре задержали трех журналистов Sputnik Турция, а также главного редактора агентства. По словам главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, это произошло после того, как неизвестные попытались проникнуть в квартиры журналистов, выкрикивая оскорбления, угрозы и националистические лозунги.

После этого МИД России призвал Турцию к ответу, заявив, что нападение на сотрудников турецкого бюро Sputnik и их задержание — грубейшее нарушение прав журналистов. До этого глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Турция должна оперативно расследовать нападение на сотрудников Sputnik Турция и принять меры по обеспечению безопасности всех российских СМИ, работающих в стране.

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