Главного редактора Sputnik Турция задержали

Задержан главный редактор агентства Sputnik Турция, передает Telegram-канал RT.
В офисе Sputnik в Стамбуле проходит встреча представителей и адвокатов агентства, генерального консульства России и турецкой полиции.
Ранее в Анкаре также были задержаны три журналиста Sputnik после того, как на них было совершено нападение. Министерство иностранных дел России призвало Турцию к ответу.
29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция — турецких граждан — ворвались агрессивно настроенные митингующие и скандировали угрожающие лозунги.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!