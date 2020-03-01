В ОБСЕ обеспокоились задержанием сотрудников российского СМИ в Турции

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспокоены задержанием сотрудников российского СМИ Sputnik после нападения на их дома. Об этом в воскресенье, 1 марта, написал в своем Twitter представитель ОБСЕ в вопросах свободы СМИ Арлем Дезир.

«Я осуждаю (…) попытку нападения на журналистов Sputnik в Анкаре… Также я обеспокоен тем, что их, судя по сообщениям, сегодня задержали из-за статьи. Я призываю власти обеспечить безопасность иностранных корреспондентов», — заявил он.

Ранее 1 марта Министерство иностранных дел России призвало Турцию к ответу за задержание в Анкаре трех журналистов российского СМИ. Дипломаты объяснили, что нападение на сотрудников турецкого бюро Sputnik и их задержание — грубейшее нарушение прав журналистов. В министерстве подчеркнули, что турецкие власти должны вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителям российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего.

29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция — турецких граждан — ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. По данным главного редактора RT Маргариты Симоньян, нападавшие действовали в группах по десять человек и выкрикивали лозунги «Турция для турок!», «Предатели!» и «Русские шпионы!». Они запугивали журналистов физической расправой и требовали от них прекратить профессиональную деятельность.

В настоящее время они находятся в силовых структурах Турции, при этом с ними не удалось связаться.

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