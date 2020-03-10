Путин поднял акции крупнейших российских компаний

Акции крупнейших российских компаний поднялись на выступлении президента России Владимира Путина в Госдуме 10 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Индексы Мосбиржи и РТС потеряли 5,2 процента и 9,7 процента соответственно к 14:45 по московскому времени. Однако в течение пяти минут после объявления Путиным о поддержке поправки, которая предлагает обнулить президентские сроки, прибавили по 1 проценту. Но вскоре после этого снижение основных российских индексов возобновилось.

Нынешний срок для Путина второй подряд, он истекает в 2024 году. По действующей Конституции, президент не может баллотироваться на пост в третий раз подряд. Однако обнуление сроков позволит Путину участвовать в новых выборах. В то же время глава государства, поддерживая поправку, попросил Конституционный суд оценить ее.

Причиной падения рынков является отказ России от продления сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти. Из-за ее развала накануне, 9 марта, баррель нефти Brent опускался почти до 30 долларов, теряя треть своей стоимости к предыдущему торговому дню. В последний раз такое сильное падение нефти наблюдалось в 1991 году. Но 10 марта нефть скорректировалась. По состоянию на 17:30 по московскому времени стоимость барреля составила 37,1 доллара.

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