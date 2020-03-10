Министром образования Украины стал специалист по истории индейцев

Временным исполняющим обязанности министра образования и науки Украины стал кандидат исторических наук, специалист по истории индейцев майя Юрий Полюхович. Такое решение было принято на заседании правительства во вторник, 10 марта, сообщает издание «Факты».

Чиновник был заместителем прежнего министра Анны Новосад в правительстве Алексея Гончарука, которое Верховная Рада отправила в отставку 4 марта. В 2014-2016 годах он работал советником министра на общественных началах.

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Полюхович родился в 1980 году в Ровенской области. Получил степень магистра по истории в Киево-Могилянской академии, учился в аспирантуре университета имени Тараса Шевченко. Там же преподавал курс «История цивилизации доколумбовской Америки», уточняет LB.ua.

Также он работал в Университете штата Калифорния, Национальном институте антропологии и истории в Мексике, представляет Украину в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB. Владеет английским, испанским языками и классической чольти (речь иероглифической письменности майя).

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