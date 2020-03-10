Обнаружен новый тип аномальных звезд

Международная группа астрономов обнаружила новый тип звезды, у которой замечены пульсации, происходящие только на одном полушарии. Обычно подобные ритмические колебания обнаруживаются на всей поверхности звезд. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Аномальный объект HD74423 удален от Земли на 1500 световых лет и имеет массу в 1,7 раза больше массы Солнца. Одной из ее особенностей оказалась низкая металличность, которая характеризует уровень содержания тяжелых химических элементов. Вокруг нее также вращается звезда-компаньон — красный карлик, который влияет на пульсации на поверхности светила.

Ритмические пульсации, происходящие по разным причинам, наблюдаются на поверхности молодых и старых звезд, а их периоды могут быть как длинными, так и короткими. В случае с HD74423 звезда-компаньон своим притяжением искажает картину колебаний, в результате чего они происходят только на одной стороне. Период обращения двойной звезды составляет менее двух дней. Сам красный карлик находится так близко к более крупной звезде, что та приобретает форму капли.

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