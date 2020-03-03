Найдена чудом избежавшая гибели аномальная звезда

Астрономы Уорикского университета в Великобритании нашли аномальный массивный белый карлик, расположенный в 150 световых годах от Земли. Этот объект имеет необычный химический состав, который указывает на то, что он сформировался при столкновении двух обычных белых карликов, чудом избежав гибели в виде сверхновой. Об этом сообщается в пресс-релизе на Eurekalert!.

Звезда WDJ0551+4135 была найдена с помощью космического телескопа Gaia. В фотосфере белого карлика оказалось избыточное количество углерода, что не наблюдалось на других подобных объектах. Обычно исследователи наблюдают внешний слой водорода с небольшой примесью гелия или просто смесь гелия и водорода. Однако в данном случае они выявили смесь водорода и углерода, которые должны были бы находиться в отдельных слоях, разделенные слоем гелия.

Известно, что старые звезды вращаются вокруг центра Млечного пути быстрее, чем молодые, а WDJ0551+4135 перемещается быстрее, чем 99 процентов других известных белых карликов. Это означает, что данный объект древнее, чем белые карлики с такой же скоростью охлаждения. Поскольку он в два раза массивнее среднего белого карлика, ученые пришли к выводу, что небесное тело возникло в результате слияния.

Ученые считают, что столкновение двух белых карликов произошло 1,3 миллиарда лет назад, однако эти объекты до момента слияния могли существовать уже много миллиардов лет.

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